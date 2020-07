Confucius Instituut Groningen krijgt mogelijk nieuwe naam; CDA stelt kamervragen

nieuws

Het gebouw van het Confucius Instituut Groningen - Foto: Google Maps Streetview

De Tweede Kamerfractie van het CDA heeft donderdag vragen gesteld aan Minister Blok van Buitenlandse Zaken en Minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de mogelijke naamswijziging van het Confucius instituut Groningen. De fractie maakt zich zorgen over het samenwerkingscontract tussen dit instituut en de Rijksuniversiteit Groningen, de Hanzehogeschool en de Gemeente Groningen.

De Kamerleden zijn bezorgd over de inmenging van de Chinese overheid in het Instituut. Het zou mogelijk overheidspropaganda verspreiden. Veel universiteiten in Noord-Amerika en West-Europa hebben de instituten gesloten of de samenwerking ermee beëindigd om deze reden. De kamerleden willen weten of de op handen lijkende naamswijziging en herindeling van het instituut onder het Chinese ministerie van Onderwijs duidt op een koerswijziging binnen het Chinese taal- en cultuurinstituut.

Extra alertheid is volgens de Kamerleden nodig, zowel bij de Nederlandse contractpartijen als de Nederlandse Rijksoverheid. De RUG, de Hanze en de gemeente Groningen moeten bij nieuwe samenwerkingsonderhandelingen tussen de Communication University of China (Beijing) onder toezicht komen te staan van de Rijksoverheid, zo stellen de Kamerleden.