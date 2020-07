Compensatie nodig voor ov-abonnementhouders

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Mensen met een ov-abonnement die door de coronamaatregelen geen gebruik konden maken van bus of trein moeten hiervoor gecompenseerd worden. Daarvoor pleit de ov-ombudsman dinsdag.

Van halverwege maart tot 1 juni mocht het openbaar vervoer alleen gebruikt worden door mensen met vitale beroepen. Ov-ombudsman Bram Hansma schrijft in zijn kwartaalrapportage dat veel mensen in deze periode hun abonnement hebben aangehouden. In de eerste periode was het bijvoorbeeld onduidelijk hoe lang het zou gaan duren.

Mensen met een abonnement hebben op deze manieren honderden euro’s uitgegeven voor iets waar ze op verzoek van de overheid geen gebruik van hebben gemaakt. Vervoersbedrijven zijn tot nu toe niet bereid gebleken deze abonnementhouders tegemoet te komen. Hansma wil dat er alsnog een compensatieregeling voor deze mensen wordt opgesteld.