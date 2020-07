Commotie om bouwtekeningen Certe-terrein, hoge flats en veel appartementen

nieuws

Foto: google maps / Eemskanaal Noordzijde

Bij bewoners van de Eemskanaal Noordzijde is commotie ontstaan rond de mogelijke plannen en tekeningen die de afgelopen dagen op de website van de ontwikkelaar en de architect van het Certe-terrein in de stad te zien waren. Daarover bericht de Groninger Gezinsbode zaterdag.

Het Certe-terrein is het gebied tussen het Eemskanaal en het Damsterdiep en wordt daarnaast omsloten door de Europaweg en de Holtstek. Het gebied is onderdeel van de Eemskanaalzone. Dit gebied tussen de Oosterhaven en Meerstad, parallel aan het Eemskanaal, wil de gemeente ontwikkelen om de stad verder te kunnen laten groeien. “De gemeente werkt aan een stedenbouwkundig plan voor het gebied tussen het Damsterdiep en het Eemskanaal, plus de locaties van de brandweer, de bereden politie en de containerterminal. In dit gebied komt plaats voor circa 1.500 tot 2.000 woningen. Het stedenbouwkundig plan wordt juridisch vastgesteld in een bestemmingsplan of omgevingsplan. Dit leggen we ter inspraak voor aan belanghebbenden”, staat te lezen in gemeentelijke stukken.

Bewoners van de schipperswoningen aan de Eemskanaal Noordzijde kwamen er achter dat er vergevorderde plannen zijn voor het Certe-terrein. Uit de plannen blijkt dat de schipperswoningen blijven staan maar dat daarachter honderden appartementen komen en ook twee hoge flatgebouwen. Eén flatgebouw komt op de hoek bij de brug over de Oosterhaven, de andere komt aan het Damsterdiep. Buurtbewoners zijn direct een flyer gaan maken om andere bewoners in het gebied te wijzen op de plannen. Korte tijd later werden echter de tekeningen en impressies van de websites van de architect en de ontwikkelaar gehaald.

Een impressie hoe het gebied er uit moet zien is te zien op de website van de Gezinsbode.