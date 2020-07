ChristenUnie en SP bezorgd over vertraging versterking Ten Post

Bewoners van het aardbevingsgebied moeten beter ondersteund worden en de versterking moet nu echt gaan vorderen. Dat vinden de gemeenteraadsfracties van de ChristenUnie en de SP.

De partijen hebben daarom vragen ingediend bij het college van B&W. Ruim een week geleden waren er nog twee aardbevingen in de provincie en daardoor krijgen de partijen veel berichten van bezorgde inwoners. “Mensen worden moedeloos,” zegt Peter Rebergen van de ChristenUnie. “We vinden dat ze daar ondersteuning voor moeten krijgen om het proces goed te doorlopen. Daarnaast hopen we natuurlijk dat de versterking goed op gang komt.”

Jimmy Dijk van de SP is vooral boos dat de versterking van huizen opnieuw vertraging opgelopen heeft. “Mensen wachten al jaren op versterking en schadeherstel. Ze hebben nu weer te horen gekregen dat het maanden langer gaat duren. Het blijft iedere keer een centenkwestie, dat horen we ook van bewoners. We horen mooi woorden, steunbetuigingen, maar we zien dat de versterkingsopgave veel te traag loopt. Dat kan en mag gewoon niet. Er kan morgen begonnen worden met de versterking, als die keuzes maar worden gemaakt. Ik heb de bestuurders uit de regio de afgelopen maanden niet meer gehoord. Waar is de burgemeester van Groningen om het op te nemen voor de bewoners hier?”