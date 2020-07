ChristenUnie en SP zijn bezorgd over vertraging bij versterkingen in Ten Post

nieuws

De fracties van de ChristenUnie en de SP in de gemeente Groningen stellen dinsdag vragen aan het college van B&W over nieuwe vertragingen bij de versterking van huizen in Ten Post.

Inwoners van Ten Post lieten de afgelopen week aan de fracties weten dat versterkingen van huizen aan onder andere de Jan Zijlstraat opnieuw vertraging hebben opgelopen. “Wat ons betreft is het begrijpelijk dat bewoners hier zwaarmoedig van worden”, aldus Peter Rebergen, raadslid voor de ChristenUnie. “We vragen het College of de inwoners ondersteund kunnen worden, ook als het gaat om geestelijke schade.”

Het Staatstoezicht op de Mijnen gaf onlangs aan dat de Groningse bodem momenteel onrustig is en dat de aardbevingen door zullen gaan. Ook wil het instituut af van het model dat nu wordt gebruikt om de jaarlijks de prioriteit van de versterkingsopgave vast te stellen. De fracties van de ChristenUnie en de SP zijn benieuwd of de berichtgeving om af te willen van het huidige HRA-model gevolgen heeft voor de versterkingsopgave.