Certe hervat bloedafname in Beijum en Lewenborg

nieuws

Foto: Edward Jenner via Pexels

Medisch laboratorium Certe hervat volgende week de bloedafname in de wijken Beijum en Lewenborg. Deze locaties werden vanwege de coronacrisis op 18 maart gesloten.

De bloedafname in Buurtcentrum Heerdenhoes Beijum wordt op 15 juli hervat (van 08.30 tot 10.00 uur), en die in Gezondheidscentrum Lewenborg op 17 juli (van 08.00 tot 10.00 uur). Om lange wachttijden en volle wachtkamers te voorkomen, kunnen bezoekers alleen op afspraak bloed laten afnemen, via de website certe.nl.

Mensen met corona-gerelateerde ziekteverschijnselen zoals hoesten, niezen, verkoudheid of koorts, wordt gevraagd om hun afspraak uit te stellen. Als de huisarts vindt dat bloedafname medisch noodzakelijk is, wordt hiervoor een speciale afspraak gemaakt.