“Cateringbranche staat voor vloedgolf aan ontslagen”

De cateringbranche staat vanwege de coronacrisis voor een ongekende vloedgolf aan ontslagen. Dat verwacht onderhandelaar Jacqueline Twerda van CNV Vakmensen.

“We hollen nu van de ene reorganisatie naar de andere. We zien komende tijd duizenden banen verdwijnen, die voorlopig ook niet terugkomen. Voor al die mensen moet een goed vangnet komen, in de vorm van loopbaanbegeleiding en scholing.”

Onderhandelaars van CNV Vakmensen zijn nu al betrokken bij zeven grote reorganisaties in de cateringbranche. En er komt nog meer aan, vreest Twerda. “De meeste bedrijfsrestaurants zijn dicht of bieden een minimale service. Daar verdwijnen veel banen, die voorlopig ook niet gaan terugkomen. De catering voor evenementen en feesten is vrijwel volledig stilgevallen.”

Bij de bedrijven zit weinig geld, er zijn dus geen buffers als opeens de helft van het werk wegvalt. De cateringbranche is zelf onvoldoende in staat om voor een goed vangnet te zorgen, ziet Twerda. “Er is hulp van buiten nodig, dat is wel duidelijk. Van scholingsfondsen in andere sectoren, waar mensen nodig zijn. En van de overheid, om financieel bij te springen en ervoor te zorgen dat duizenden mensen niet straks tussen wal en schip vallen.”