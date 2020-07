Café De Souffleur schittert met moestuin bij terras

nieuws

Foto: Schouwburgcafé De Souffleur

Een moestuin bij het terras van je café, of een terras bij je moestuin. Schouwburgcafé De Souffleur aan de Kruitlaan schittert deze zomer met dit bijzondere concept.

Voor het café is vanwege de coronacrisis een terras opgebouwd met daaromheen allemaal bakken en potten waar groenten groeien en bloeien. “Het is ontstaan toen de coronacrisis op haar hoogtepunt was”, vertelt eigenaresse Annemiek Meijer van het café. “Vanaf halverwege maart moesten we noodgedwongen de deuren dicht houden en toen dachten we ‘wat moeten we nou’? We zijn toen op een gegeven moment een terras gaan bouwen met daaromheen bakken waar we aarde en potgrond in hebben gestopt. Daarbij hebben we ook handig gebruik gemaakt van de platanen die voor onze zaak staan. En inmiddels groeit en bloeit er van alles.”

In de bakken staan onder andere tomaten, aardbeien, sla en kruiden. “Eerder vanmiddag hebben we de tuinbonen en bieten geoogst. Mijn man is op dit moment bezig in de keuken om bietensoep te maken.” Meijer geeft daarmee aan dat een deel van de producten ook gebruikt wordt in het café. “Jazeker, mocht je hier straks langskomen dan hebben we overheerlijke bietensoep op het menu staan.”