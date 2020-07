Burgemeester speldt onderscheidingen lintjesregen op bij gedecoreerden

nieuws

Foto: Gemeente Groningen

Tijdens de lintjesregen van 2020 werden vijftien inwoners van de gemeente Groningen gedecoreerd met een koninklijke onderscheiding. Maar door de uitbraak van het coronavirus konden de versierselen niet op Koningsdag worden opgespeld. Daarom deed burgemeester Koen Schuiling dat vrijdagochtend alsnog.

De hoogste onderscheiding was dit jaar voor professor Karel Brookhuis, honorair hoogleraar Verkeerspsychologie aan de RUG, voor zijn bijdrage aan de vermindering van het aantal verkeersongevallen en het verhogen van de verkeersveiligheid. Brookhuis werd opgenomen in de Orde van de Nederlandse Leeuw.

Naast het lintje voor Brookhuis werden tien Groningers benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau, drie tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau en één tot Officier in de Orde van Oranje Nassau. Van de 15 decorandi zijn 4 vrouw en 11 man. De jongste decorandus is 55 jaar en de oudste is 79 jaar oud.