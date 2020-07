Burgemeester Schuiling reageert op brandbrief uit Woltersum

nieuws

foto: luca.m./Flickr.com

Burgemeester Koen Schuiling van Groningen gaat binnenkort naar Woltersum voor een gesprek met de bewoners van vier woningen aan de Kollerijweg. Dat meldt RTV Noord.

Schuiling laat ook uitzoeken waarom zij nog altijd geen versterkingsadvies hebben gekregen van de Nationaal Coördinator Groningen. De burgemeester reageert hiermee op een open brief die de woningeigenaren dinsdag hebben gepubliceerd. In de brief staat dat de NCG ooit beloofde, hun zaak met voorrang te behandelen. Hun huizen worden inmiddels al jaren gestut nadat die schade hadden opgelopen door de aardbevingen als gevolg van de gaswinning. Volgens de opstellers van de brief is er sprake van ambtelijke onwil en meningsverschillen.

Volgens een woordvoerder van de burgemeester heeft Schuiling inmiddels contact gehad met de NCG, en laat hij nagaan welke fouten de gemeente zelf heeft gemaakt. De NCG heeft op haar beurt beloofd contact met de vier bewoners op te nemen.