Burgemeester gaat voorlezen tijdens NoorderZomerProgramma

Burgemeester Koen Schuiling (VVD) van de gemeente Groningen is één van de voorlezers van de KidsLiteraturia Voorleestuin tijdens het NoorderZomerProgramma. Dat heeft de organisatie bekendgemaakt.

Door de coronacrisis gaat het Noorderzon Festival dit jaar niet door. Wel wordt er een NoorderZomerProgramma georganiseerd. De voorleestuin wordt gehouden in de Rabo Studio in het Forum. Op woensdag 22 juli vinden op vier verschillende eilandjes in de studio voorleesmarathons plaats voor kinderen van vier tot acht jaar. Behalve burgemeester Schuiling zijn onder andere ook logopediste Jantien Siebring, producer Bram Douwes, kinderverhalenschrijfster Elise Alkema en kinderdichter Shifra Alkema gestrikt.

Volgens de organisatie gaat er voorgelezen worden uit de leukste voorleesboeken. Kinderen mogen zelf bepalen naar welk verhaal ze willen luisteren. Na elke tien minuten mogen ze weer ergens anders aanschuiven.

Het NoorderZomerProgramma wordt gehouden van half juli tot en met 23 augustus. Meer informatie is te vinden op de website.