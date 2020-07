Buijs: ‘Geen speelminuten voor Robben tijdens oefenwedstrijd tegen Heracles’

sport

Foto: FC Groningen

Arjen Robben gaat geen wedstrijdminuten maken tijdens de eerste oefenwedstrijd van FC Groningen. Deze vindt aanstaande zaterdag plaats in deEuroborg, met Heracles Almelo als tegenstander. Dat maakte trainer Danny Buijs vrijdagmiddag bekend. De coach wil Robben sparen zodat hij fit is voor het eerste competitieduel van de Groningers tegen PSV, op 13 september aanstaande.

“Er is maar één doel voor Robben en dat is tegen PSV erbij zijn”, aldus Buijs. “Elke speler in de ploeg gaat de minuten maken die horen bij zijn individuele status.” Buijs is wel enthousiast over de progressie van de 36-jarige Bedummer: “Het ziet er heel goed uit”

Ook twee andere nieuwe aanwinsten voor de club gaan aanstaande zaterdagmiddag geen speelminuten maken: Ko Itakura en Damil Dankerlui.