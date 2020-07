Buffelbox leent sportmateriaal uit aan kinderen in Diamantpark Vinkhuizen

nieuws

Foto: Google Streetview

Studenten Kenny Nuijens en Danny Eiting ze de uitleenservice Buffelbox gestart. Zij vinden dat iedereen de mogelijkheid moet krijgen om te sporten en daarom stellen ze sport- en fitnessmaterialen beschikbaar aan kinderen in het Diamantpark in Vinkhuizen. Dat meldt de wijkwebsite van Vinkhuizen.

Het plan van de studenten is om oude zeecontainers om te bouwen tot opslagplaatsen voor sportmateriaal. Gebruikers met een pasje kunnen de containers openen en het sportmateriaal gebruiken.

Maar zolang de containers er nog niet staan, lenen de studenten het materiaal zelf uit. Gebruikers mogen zelf weten of ze iets willen betalen voor het materiaal en hoeveel.

Elke vrijdagmiddag tussen 13.00 – 17.00 uur zijn er voor iedereen die dat wil sportmaterialen beschikbaar in het DIamantpark. Kenny is te vinden bij de kiosk in het Diamantpark.