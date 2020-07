Brug Terug lanceert website voor Paddepoelsterbrug

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

De belangengroep Brug Terug heeft een website in de lucht gebracht voor de Paddepoelsterbrug. De brug werd twee jaar geleden aangevaren door een vrachtschip en sindsdien is de verbinding niet bruikbaar.

Brug Terug was sinds de aanvaring al erg actief op social media waar het de nodige sympathisanten aan zich heeft weten te binden. Omdat niet iedereen actief is op social media is de website gemaakt zodat mensen zich makkelijker kunnen laten informeren over de laatste stand van zaken, maar op de pagina ook informatie kunnen vinden over de achtergronden en zich aan kunnen melden voor een nieuwsbrief.

De Paddepoelsterbrug verbindt de stad met het Reitdiepgebied. Door de aanvaring in september 2018 is de verbinding weggevallen en moeten fietsers en wandelaars omrijden via de Dorkwerderbrug of via de Walfridesbrug. Ondanks dat de aanvaring bijna twee jaar geleden plaatsvond zit er weinig schot in de zaak. Rijkswaterstaat doet onderzoek naar een tijdelijke oplossing en denkt daarnaast na over een definitieve oplossing.

De website van de belangengroep is hier te vinden. Mensen die op de hoogte willen worden gehouden van de ontwikkelingen rond de brug kunnen een mail sturen naar brugterug@gmail.com waarna je op de maillijst wordt gezet.