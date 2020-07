Broodjes in de oven laat brandweer uitrukken, bewoner lichtgewond

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

In een woning aan de Wagnersingel in de stad heeft dinsdagmiddag korte tijd brand gewoed. Bij de brand is één persoon lichtgewond geraakt.

De melding van de brand kwam rond 14.55 uur binnen bij de brandweer waarop een tankautospuit en een hoogwerker ter plaatse werden gestuurd. “Het viel allemaal reuze mee”, vertelt brandweerwoordvoerder Jesse Mol. “De bewoners hadden broodjes in de oven gestopt. Dat is vervolgens niet helemaal goed gegaan waardoor er brand ontstond. De brand ging gepaard met wat rookontwikkeling. Eén bewoner heeft wat rook binnengekregen, deze is gecontroleerd door ambulancepersoneel.”

Op het moment dat de brandweer ter plaatse kwam was de brand al onder controle. “We hebben een controle gedaan en de woning geventileerd. Daarna zijn we weer teruggekeerd naar de kazerne.”