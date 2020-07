Brandweer Stad assisteert bij boerderijbrand in Westerwijtwerd

nieuws

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

Brandweer Stad assisteert donderdagavond met verschillende voertuigen bij een brand in een boerderij in Westerwijtwerd. De hulpdiensten hebben opgeschaald naar ‘middelbrand’.

De melding van de brand kwam even na de klok van 18.00 uur binnen. Een hoogwerker van de brandweerkazerne aan de Sontweg werd ter plaatse gestuurd alsook de tankautospuiten van de blusgroepen Middelstum en Loppersum. “Er is een smeulbrand ontstaan in het dak van de schuur van een boerderij”, laat een woordvoerder van de brandweer weten. “We hebben voertuigen ten behoeve van de waterwinning en een hoogwerker ter ondersteuning ter plaatse.”

Om over genoeg water te beschikken werd ook de dompelpompaanhanger van de Sontweg ter plaatse gestuurd alsook het groot water transport van de brandweer Delfzijl. Om over voldoende ademlucht te beschermen stuurde brandweer Stad ook een ademluchtcontainer naar het brandadres.