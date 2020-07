Brandweer breekt deur van woning open vanwege piepende rookmelders

nieuws

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

De Groninger brandweer heeft zondagavond een deur van een woning aan de E. Thomassen à Thuessinklaan open moeten breken vanwege piepende rookmelders. Dat meldt Patrick Wind van de incidentenwebsite 112groningen.nl.

De melding kwam rond 21.20 uur bij de hulpdiensten binnen waarop er een tankautospuit ter plaatse werd gestuurd. “Er werden meerdere piepende rookmelders gehoord”, vertelt Wind. “Dat is een teken dat er iets aan de hand is. Omdat er niet gereageerd werd op de deurbel heeft men de voordeur opengebroken. Al snel bleek dat er niemand in de woning aanwezig was. De rookmelders waren gaan piepen omdat er in de keuken nog een pan op het vuur stond. Dit veroorzaakte lichte rookontwikkeling waar de rookmelders op waren gaan reageren.”

Van brand bleek uiteindelijk geen sprake. Het vuur is uitgedraaid en de pan is gekoeld. De voordeur zal vervangen moeten worden.