Brandalarm in school Chopinlaan, maar geen sprake van brand

nieuws

De Groninger brandweer spoedde zich woensdagochtend rond 09.20 uur naar een schoolgebouw aan de Chopinlaan, omdat daar een brandmelder afging. Dat meldt de website 112groningen. Er bleek echter niets aan de hand te zijn.

Buurtbewoners hoorden het alarm enige tijd afgaan en belden de brandweer. Omdat het zomervakantie is, bevond zich niemand in het pand. De brandweerlieden hebben rond het gebouw een onderzoek uitgevoerd, maar de oorzaak van de loeiende brandmelder werd niet achterhaald. Er was in elk geval geen sprake van brand.

De politie heeft inmiddels contact opgenomen met de eigenaar van het pand. Die zal onderzoek laten doen naar de reden waarom de brandmelder afging.