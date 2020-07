Brand in schoolgebouw blijkt containerbrand te zijn

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De Groninger brandweer moest zondagochtend in actie komen aan de IJsselstraat vanwege een mogelijke brand in een schoolgebouw. Dat meldt Rick ten Cate van tencatefotografie.nl.

De melding kwam rond 08.10 uur binnen waarop een tankautospuit ter plaatse werd gestuurd. Op basis van de 112-melding sprak men van een brandgerucht. Enkele minuten later werd dit aangepast in een brand in een onderwijsinstelling. Hierop werd ook een hoogwerker opgeroepen. “Het betrof een container die in de brand stond”, vertelt Ten Cate. “Hierbij kwam flink wat rook vrij die door de straat trok. Deze container, een rolcontainer, stond nabij de school. Nadat de brandweer ter plaatse kwam is men direct een blussing gestart. Met één straal hogedruk heeft men het vuur onder controle kunnen brengen.”

Naar de oorzaak van de brand wordt door de politie onderzoek gedaan.