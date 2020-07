Bouw woon- en winkelcomplex aan Oosterhamrikkade start in oktober

nieuws

Impressie: Salverda Bouw

In oktober van dit jaar gaat de bouw van Karaat, een nieuw appartementencomplex aan de Oosterhamrikkade, van start. Volgens Aanpak Oosterhamrikzone zijn alle benodigde vergunningen binnen. In het complex komen 77 appartementen, verdeeld over tien woonlagen.

De woningen worden een mix van koop- en huurappartementen. De appartementen zijn verdeeld over 10 woonlagen, variëren in grootte, hebben een balkon, loggia of dakterras en een uitzicht op het water, de binnentuin of het centrum van Groningen. Op de begane grond worden aan de straatzijde commerciële ruimten gerealiseerd.

Karaat heeft verschillende twee- en driekamerappartementen, die deels voor vrije sector huur en deels voor verkoop bestemd zijn. De huurappartementen zijn inmiddels allemaal verhuurd.

Impressie: Salverda Bouw