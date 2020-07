Boom waait om en valt deels over A28

nieuws

Door de harde wind is er zondagmiddag een boom omgewaaid en deels op de A28 terecht gekomen. Het verkeer ondervond nauwelijks hinder.

Het voorval gebeurde halverwege de middag. Ter hoogte van Groningen Zuid legde een boom het loodje en blokkeerde daarbij de vluchtstrook van de A28. Verkeer vanuit Groningen richting Assen ondervond geen hinder van de blokkade. Rijkswaterstaat sloot de vluchtstrook met pylonen af en schakelde een aannemer in. Deze aannemer heeft de boom in stukken gezaagd waarmee de vluchtstrook weer begaanbaar werd.

In het begin van de middag stond er in en rondom Groningen een windkracht zes. De hoogste windsnelheid die op het KNMI-station in Eelde gemeten werd was 59 kilometer per uur. Aan het eind van de middag was de wind iets afgezwakt naar een windkracht vijf.

Vandaag voor een aannemer opgeroepen voor een omgevallen boom op de vluchtstrook #A28 Thv. Groningen zuid. Deze doorgezaagd en de vluchtstrook vrijgemaakt. pic.twitter.com/KECf80WMPl — Joop Hermse (@JoopHermse) July 5, 2020