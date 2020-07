Bookmaker TOTO drie jaar partner van FC Groningen

nieuws

Foto Sportphotoagency.com FC Groningen - Vitesse

Bookmaker TOTO is de komende drie jaar één van de partners van FC Groningen. Het logo van TOTO is drie jaar lang te zien op de mouw van het groen-witte shirt van de FC.

TOTO is de enige legale aanbieder van sportweddenschappen in ons land. Elke dag is er een groot aanbod van sportwedstrijden waarbij je een voorspelling kunt plaatsen. TOTO is één van de zeven spellen van Nederlandse Loterij. Die investeert jaarlijks meer dan 45 miljoen euro in de Nederlandse sport, via het NOC*NSF. Het bedrag dat de FC van TOTO krijgt is niet bekendgemaakt.

Algemeen directeur Wouter Gudde van FC Groningen zegt: “We gaan ervoor zorgen dat TOTO onderdeel wordt van onze club en op een leuke en originele manier met onze supporters en sponsors in contact wordt gebracht. Een manier die bij FC Groningen past.”