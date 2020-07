Boeren rijden toch door Stad, grote acties in Friesland

nieuws

Foto: MIke Weening - Weening Fotografie

Ondanks het verbod van de Veiligheidsregio Groningen zijn er maandagavond toch twee trekkers met een protestbord door de stad gereden. In Friesland vinden grote acties plaats bij distributiecentra.

In een filmpje dat live uitgezonden werd op social media was te zien dat twee trekkers in het begin van de avond via Hoogezand richting de stad reden. Rond 21.45 uur parkeerden ze op een parkeerplaats op het Sontplein. Na een pauze reden ze verder in noordelijke richting. “Het werk gaat door”, laat één van de boeren in het filmpje weten. “We zijn met ons tweeën onderweg om even iets op te halen.” Eén van de trekkers had tijdens de tocht een bord aan de voorkant gemonteerd waarop stond te lezen ‘No Farmers, No Food’.

De tocht van de boeren verliep niet ongezien. Op de Korreweg werden de twee trekkers staande gehouden door een motoragent. De politieman kreeg korte tijd later assistentie van collega’s van een surveillancewagen. Zij zijn met de beide bestuurders in gesprek gegaan. Het is onbekend of er bekeuringen zijn uitgedeeld.

Verbod op demonstraties met landbouwvoertuigen

De Veiligheidsregio Groningen maakte maandagmiddag bekend dat demonstraties met landbouwvoertuigen in de provincie Groningen tot volgende week maandag verboden zijn. In de genomen maatregel staat dat landbouwvoertuigen niet deel mogen nemen aan demonstraties op wegen en daaraan liggende parkeerterreinen en andere openbare plaatsen. “De afgelopen dagen hebben demonstraties van groepen boeren met trekkers en andere zware landbouwvoertuigen op verschillende plekken geleid tot opstoppingen en gevaarlijke situaties”, aldus de Veiligheidsregio. Behalve in Groningen geldt het verbod ook in Drenthe. Friesland is zich nog aan het beraden op een demonstratieverbod.

Acties bij distributiecentra in Friesland

In Friesland worden maandagavond twee grote acties gehouden. Bij een distributiecentrum in Drachten hebben zich tientallen boeren op trekkers verzameld. Onder hen onder andere boeren uit Groningen. Ook in Sneek wordt actie gevoerd bij een distributiecentrum van een supermarkt. De in- en uitgangen van beide centra worden met trekkers geblokkeerd.

Voermaatregel

De boeren voeren actie vanwege de voermaatregel. Minister Carola Schouten (ChristenUnie) van Landbouw wil het voer voor de koeien aanpassen door minder eiwitten in krachtvoer toe te staan. Dit moet de uitstoot van stikstof door de landbouwsector beperken. Volgens de veehouders schaadt dit de gezondheid van de dieren. Daarnaast zijn ze het niet eens met de manier waarop de minister de plannen er doordrukt.