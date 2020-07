Boeren opnieuw onderweg richting Stad, politie blokkeert wegen

nieuws

Tientallen boeren op trekkers zijn vrijdagavond onderweg richting Stad. Op de Friesestraatweg werden ze geblokkeerd door de politie, nu staat de stoet stil in Adorp.

Even na 21.00 uur werden er zo’n veertig trekkers gespot nabij Zuidhorn. Men reed naar hotel Aduard waar men zich verzamelde. Incidentfotografen melden ondertussen dat zich veel politie en ME aan het verzamelen was bij het transferium Reitdiep en op de kruising met de Zijlvesterweg. Rond 21.15 uur gingen de boeren rijden waarna de weg door de politie geblokkeerd werd. “Ze hebben politiebusjes dwars over de weg geparkeerd”, meldt een fotograaf.

Brief van de Veiligheidsregio: “We mogen niet demonstreren in de binnenstad”

Toen de boeren in de gaten kregen dat de weg geblokkeerd was zijn ze via Wierumerschouw naar Adorp gereden. Even voor 22.00 uur is de stoet stil komen te staan op de kruising met de Provincialeweg in het dorp waar ze eveneens geblokkeerd worden door de politie. Via een live-video op Facebook lieten de boeren zien dat ze een brief hadden gekregen. “Dit is een brief van de Veiligheidsregio Groningen die we van agenten hebben gekregen. Daar staat in dat we niet mogen demonstreren in de binnenstad.”

Voermaatregel

De boeren zijn boos naar aanleiding van de voermaatregel van minister Carola Schouten (ChristenUnie) van Landbouw. De minister wil het eiwitgehalte in krachtvoer voor melkvee vanaf september verlagen zodat hiermee de stikstofuitstoot afneemt. Boeren zijn fel tegen de plannen omdat het de gezondheid van de koeien schaadt. Daarnaast zijn ze het niet eens met de manier waarop de minister de plannen er doordrukt. Afgelopen nacht werd in de Tweede Kamer een motie van SGP-Kamerlid Roelof Bischop verworpen. In deze motie werd opgeroepen om de maatregel te heroverwegen, maar hier bleek geen meerderheid voor te zijn. Een motie van het CDA en de VVD wel werd aangenomen: zij riepen op de voermaatregel door het Planbureau voor de Leefomgeving nog eens te laten herberekenen.

Ook donderdagavond werd er door de agrariërs geprotesteerd. Toen wisten ze na een kat- en muisspel met de politie uiteindelijk met veertig trekkers de Grote Markt op te rijden.