Boekhandels houden zich staande door lokale en online kopers

Terwijl veel ondernemers flinke klappen te verduren hebben gekregen tijdens de corona-crisis, zijn er ook winkels die er relatief goed doorheen zijn gekomen. Boekhandel Riemer in Stad en Boomker in Haren hebben zich de afgelopen maanden goed staande weten te houden.

De boekhandels brengen vooral twee redenen naar voren: “We hebben veel meer online bestellingen, we hebben echt een enorme piek in de webshop gehad,” vertelt Irene van Meerveld, werkzaam bij Boekhandel Riemer. “Daarnaast merken we dat veel mensen de lokale boekhandel willen steunen, support your local.”

Petra Ordelman van boekhandel Boomker plaatst wel een kanttekening bij het succes van de boekhandels: “Boekhandels op plekken waar normaal gesproken veel mensen komen in het land hebben het wel moeilijker. Wij hebben een regionale functie en onze klanten zijn heel trouw.”