Boekhandel Boomker start lezingenprogramma weer op

nieuws

Boekhandel Boomker in Haren start vanaf komende maand haar lezingenprogramma weer op. In maart werd dit vanwege de coronacrisis stilgelegd.

Zo vindt op vrijdag 7 augustus een Literaire wandeling plaats. Roos Custers neemt in de middag maximaal vijftien mensen mee langs opmerkelijke literaire plekken in Haren. Deelnemers krijgen tijdens de wandeling te horen op welke plekken in het dorp haar literaire geschiedenis werd geschreven. Op donderdag 27 augustus wordt er weer ‘Broodje met …’ georganiseerd. De eerste gast is Bart Flikkema die het boek ‘De Arm van Johannes de Doper’ schreef. Flikkema schreef het boek voor het evenement ‘Van Yesse naar Sint Jan’, maar dat evenement is vanwege de corona uitgesteld tot volgend jaar.

Boomker Boeken is ondanks de coronacrisis open gebleven. De winkel merkte ook dat veel mensen de boekwinkel trouw bleven. In de zaak zijn de nodige maatregelen genomen tegen de verspreiding van het virus. Mensen die liever niet naar de winkel komen kunnen hun bestellingen online doen en kunnen hun boeken gratis thuis laten bezorgen.