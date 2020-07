Bloedbank Sanquin zoekt donoren voor coronamedicijn

nieuws

Bloedbank Sanquin is op zoek naar mensen die besmet zijn geweest met het coronavirus. Sanquin roept hen op om zich op te geven als donor voor bloedplasma.

Uit het bloedplasma kunnen antistoffen worden gehaald. Ampullen met zulke antistoffen kunnen preventief, of direct na een infectie met het coronavirus, per infuus worden toegediend bij kwetsbare mensen. Een coronapatiënt die al flink ziek is heeft weinig baat bij de antistoffen. Maar voor of direct na een besmetting kunnen er met het toedienen van de antistoffen een krachtige preventieve werking uitgaan.

Sanquin kreeg vorige maand van het ministerie van Volksgezondheid opdracht om 30.000 kilo plasma met antistoffen in te zamelen. Om dit voor elkaar te krijgen zijn 16.000 donoren nodig, die vier tot zes keer komen doneren. Volgens de bloedbank zijn er nog 8.000 tot 10.000 donoren nodig.

In Groningen heeft Sanquin een vestiging aan het Hanzeplein.