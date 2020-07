Bijzonder ‘bezoek’ bij gloednieuwe ambulancepost in De Hoogte

nieuws

Foto: Joey Lameris - 112groningen.nl

Verpleegkundigen en chauffeurs van Ambulancezorg Groningen moesten even twee keer met hun ogen knipperen. Deze week kregen ze bij hun gloednieuwe ambulancepost aan de Van der Hoopstraat in De Hoogte namelijk te maken met wel heel bijzonder bezoek.

Voor de deur stonden namelijk ineens drie schapen. “We hebben ze uitgenodigd om even binnen te komen kijken maar dat zat er niet in”, schrijft Ambulancezorg op haar Facebook-pagina. “Ze bleven op veilige afstand.” Voor de schapen dus geen kop koffie, ritje in een ambulance of een opfriscursus in het reanimeren. Daarnaast is onduidelijk waar de schapen precies vandaan kwamen.

De nieuwe ambulancepost is sinds afgelopen voorjaar in gebruik. Het vervangt de oude locatie aan de Kastanjelaan. Voor de Van der Hoopstraat is gekozen omdat het gezien wordt als een ideale uitvalsbasis waarbij de ambulances snel de hoofdroutes kunnen bereiken. In de nieuwe kazerne is ruimte voor twee ziekenwagens.