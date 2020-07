Bezorgfietser gewond bij verkeersongeluk Oostersingel

nieuws

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Bij een verkeersongeluk op de Oostersingel is donderdag aan het einde van de middag een bezorgfietser gewond geraakt. Dat meldt Patrick Wind van de incidentenwebsite 112groningen.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 17.45 uur. “Hoe het precies heeft kunnen gebeuren is onbekend”, vertelt Wind. “Een auto en de fietser kwamen met elkaar in botsing waarbij de bezorgfietser deels op de voorruit terecht kwam.” Hulpdiensten waren snel ter plaatse. “Politieagenten hebben het overige verkeer in goede banen geleid terwijl verpleegkundigen van de ambulance zich ontfermden over het slachtoffer. De fietser lijkt last te hebben van een verwonding aan zijn arm.”

Naar de precieze toedracht van het ongeluk wordt onderzoek gedaan.