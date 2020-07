Bezoekers zoeken voor niks naar maisdoolhof door fout op Google

nieuws

Hoewel er dit jaar geen Maisdoolhof is bij het strand Meeroevers in Meerstad, krijgt de organisatie dagelijks berichten van mensen die tevergeefs zoeken naar de jaarlijkse zomertrekpleister.

De aanleg van het Maisdoolhof is dit jaar afgesteld in verband met de coronacrisis. Maar een zoekactie op Google gaf lange tijd aan dat het doolhof wél open zou zijn. “Dit kunnen we niet aanpassen”, zo schrijft de organisatie op Facebook. “Hierdoor komen er dagelijks vele mensen voor niets. Dat is erg vervelend natuurlijk. Bij deze dus nogmaals het bericht dat er dit jaar geen Maisdoolhof is.”

Inmiddels is de informatie op Google aangepast.