Bewoners betrappen inbrekers in Oosterhoogebrug

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

In een woning aan de H. Ridderstraat in de wijk Oosterhoogebrug heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag een inbraak plaatsgevonden. De inbrekers werden daarbij betrapt door de bewoners.

De inbraak vond plaats rond 03.00 uur. Een wijkagent meldt dat de bewoners rond dat tijdstip de inbrekers betrapten. Het is onbekend of zij rond dat tijdstip thuiskwamen of dat ze wakker waren geworden door gestommel. Wel is duidelijk dat de inbrekers na het zogeheten overlopen gevlucht zijn.

“Heeft u iets gezien, of heeft u in de nacht van vrijdag op zaterdag iets gehoord in de omgeving van de H. Ridderstraat, neem dan contact op met de politie op telefoonnummer 0900 88 44”, meldt de wijkagent.