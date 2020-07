‘Bewoner ontplofte flat in Beijum plande mogelijk een vergiftiging en dreigde met brandstichting’

nieuws

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

Vermoedelijk handelde de bewoner van het Beijumse appartement, dat op 1 mei jongstleden werd verwoest door een explosie, in springstoffen. Ook was hij op zoek naar vergif en dreigde hij met brandstichting. Dat blijkt uit onderzoek van het KRO-NCRV programma Pointer.

“Iemand interesse in explosief TATP? Onder druk is ‘t spul ziek krachtig”, zo schreef ‘Joshua’ uit Beijum eind april in een handelsgroep op berichtendienst Telegram. “TATP te koop!!! Interesse? PM! (binnenkort ook TNT vervanger Tetryl te koop).”

Joshua is niet de enige schuilnaam die de bewoner gebruikt, zo blijkt uit het onderzoek van Pointer. Ook onder de naam ‘Anthony’ is de bewoner actief op Telegram. De vermoedelijke bewoner van de ontplofte flat handelde in vals geld, gestolen fietsen en gereedschap, zo blijkt uit de gesprekken in de APP. Daarnaast dreigde de man het huis van een andere oplichter in brand te steken en was hij op zoek naar een gif om iemand ‘goed ziek’ te maken. Ook wilde hij via de APP privégegevens van een politieagent achterhalen.

Over de bewijzen uit de chatgesprekken wil het Openbaar Ministerie nog niet veel kwijt. Het OM kan ook nog niet bevestigen dat de handelaar(s) uit de chatgroepen dezelfde persoon zijn als de bewoner van het appartement. Maar de wijk komt wel meerdere keren voor in de chatgesprekken. Op dit moment wordt de bewoner dan ook niet verdacht van de handel in springstoffen of andere zaken die de chatberichten aan het licht lijken te brengen.

Op 30 juli aanstaande staan de bewoner van het ontplofte appartement en een medeverdachte voor het eerst in de rechtbank. Beide verdachten hebben tot nu toe niks losgelaten over het incident.