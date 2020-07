Beurs van Hartstichting voor Groningse wetenschapper

nieuws

Onderzoeker Jozine ter Maaten van het UMCG heeft een beurs van 240 duizend euro gekregen van de Hartstichting. Deze zogenoemde Dekkerbeurs is bestemd voor getalenteerde wetenschappers.

Ter Maaten wil met een simpele urinetest de behandeling van ernstig zieke hartpatiënten verbeteren. ‘We willen de behandeling meer op maat maken, dus afstemmen op ieders persoonlijke situatie. Zo willen we voorkomen dat ze steeds opnieuw opgenomen moeten worden in het ziekenhuis.’

Ze richt zich op mensen met acuut hartfalen. Zij hebben veel te veel vocht op plekken waar dit niet hoort, zoals in de longen. Ze krijgen een infuus met medicijnen die vocht afdrijven. Deze behandeling werkt niet bij iedereen even goed. Ter Maaten onderzoekt of tussentijdse metingen van de hoeveelheid zout in de urine, vertellen of de behandeling aanslaat, en of de behandeling aangepast moet worden. Het doel is dat patiënten daardoor beter herstellen.

De Hartstichting kreeg dit jaar 66 aanvragen. Daarvan werden tien toegekend. De beurzen stellen onderzoekers in staat om een volgende stap in hun carrière te maken. Bovendien dragen de beurzen bij aan de missie van de Hartstichting om hart- en vaatziekten te voorkomen en mensen met hart- en vaatziekten langer en gezonder te laten leven.