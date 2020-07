“Bestrijding corona gaat goed, regionaal maatregelen treffen”

nieuws

Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport . FOTO MARTIJN BEEKMAN / MINISTERIE VAN VWS

Het kabinet vindt dat het goed gaat met de aanpak en de bestrijding van het coronavirus in Nederland. Dat schrijft minister Hugo de Jonge (CDA) van Volksgezondheid in een brief aan de Tweede Kamer. Wel moet er volgens De Jonge op regionaal niveau gekeken worden naar maatregelen.

Wie puur kijkt naar de getallen zou tot de conclusie kunnen komen dat het juist slechter gaat met de aanpak van het virus. Het percentage positief geteste mensen ligt net als de afgelopen twee weken op één procent. Het reproductiegetal ligt echter op R 1,40 . Dat betekent dat honderd mensen met het coronavirus samen 140 anderen besmetten. Daarmee neemt de verspreiding van het virus dus toe. “De brandweer weet waar de brandhaarden zijn”, schrijft De Jonge als reactie op de cijfers. “Daardoor kunnen we gerichten blussen door passende, vaak lokale maatregelen te treffen.”

Beter zicht op het virus

Volgens de minister is het absolute aantal besmettingen toegenomen omdat er juist de afgelopen periode veel meer getest wordt. Hierdoor is er veel beter zicht op het virus. “Dat maakt het mogelijk om heel gericht en tijdig in te grijpen. Daar waar de situatie complexer is, staan hulptroepen klaar om capaciteit op te schalen en regionaal maatwerk te leveren.”

Mondkapjesplicht

Of we in Nederland de komende tijd ook te maken gaan krijgen met aanvullende maatregelen is nog onbekend. Het Outbreak Management Team, het OMT, kwam dinsdag voor het eerst in deze zomervakantie bij elkaar om te praten over een mondkapjesplicht. Dit gebeurde op verzoek van het kabinet na verschillende geluiden vanuit de Tweede Kamer. De bevindingen van het OMT worden later deze week aan minister De Jonge gepresenteerd. Het kabinet moet vervolgens een beslissing hier over nemen.

Regionale maatregelen

Een mondkapjesplicht is ook één van de onderwerpen die woensdag op tafel ligt bij een vergadering van het Veiligheidsberaad. In Utrecht komen de 25 Veiligheidsregio’s bij elkaar. Ook Koen Schuiling, die voorzitter is van de veiligheidsregio Groningen, zal hier bij aanwezig zijn. Er worden geen nationale maatregelen verwacht maar wel de mogelijkheid dat er op regionaal niveau maatregelen genomen kunnen worden. Zo willen de gemeenten Amsterdam en Rotterdam een mondkapjesplicht invoeren. Het advies van het OMT zal hier bij leidend zijn.