Bestelwagen ramt Berlagebrug

Foto: Martin Nuver - 112groningen.nl

Een bestelwagen heeft zaterdagmiddag op de Eemskanaal Noordzijde de Berlagebrug geramd. Dat meldt Martin Nuver van de incidentenwebsite 112groningen.nl.

Het ongeluk gebeurde in het begin van de middag. “Het gaat om een witte bestelwagen”, vertelt Nuver. “Vermoedelijk heeft de bestuurder de hoogte van het vehikel waar hij in reed verkeerd ingeschat. De cabine paste onder de brug door, maar het gedeelte waar de goederen worden vervoerd was te hoog. Door de klap werd het dak er afgeslagen en raakte de opbouw van de wagen zwaar ontzet.” Bij het ongeluk raakte niemand gewond.

De wagen zal door een bergingsbedrijf geborgen worden. Het viaduct raakte niet beschadigd. Het is niet de eerste keer dat er op deze plek een bestelwagen in de problemen komt.