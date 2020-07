“Begin volgende week voorzichtig naar de 20 graden”

nieuws

Foto: Robbert Kuiper

Tropische temperaturen zitten er voorlopig niet in. Begin volgende week is er wel kans op dagen waarop de thermometer de 20 graden aan gaat wijzen. Dat is de voorspelling van OOG-weerman Johan Kamphuis.

“Vrijdag begint de dag met bewolking en af en toe een bui”, vertelt Kamphuis. “In de middag is het overwegend droog en laat de zon zich zo nu en dan ook even zien. Bij een matige noordwestenwind, windkracht drie, wordt het met 15 graden tamelijk koel. In de nacht naar zaterdag daalt het kwik naar 8 graden.”

“Zaterdag is het een rustige dag waarbij de zon zich laat zien meer er is ook kans op een aantal buien. Met 18 graden wordt het dan al wat milder. Zondag en maandag zijn dagen die beide droog gaan verlopen. De zon schijnt op deze dagen af en toe en met 20 en 21 graden wordt het al aangenamer. Dinsdag neemt de kans op regen echter weer toe.”