Be Quick 1887 opent met thuiswedstrijd tegen HBS

sport

Foto Andor Heij. Be Quick 1887 - HBS.

Be Quick 1887 opent de competitie in de hoofdklasse A van het zondagvoetbal met een thuiswedstrijd tegen HBS uit Den Haag. Beide voormalige landskampioenen treffen elkaar op zondag 6 september.

De eerste uitwedstrijd van de Groningers, een week later, is de “derby” tegen Hoogeveen. Het volgende noordelijke onderonsje is op 4 oktober in Meppel tegen Alcides en de derde en laatste noordelijke wedstrijd is op 15 november in en tegen Emmen.

De overige tegenstanders van Be Quick komen uit Gelderland en Noord en Zuid Holland.

Compleet programma hoofdklasse A zondag