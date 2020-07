Banen op de tocht bij Qbuzz door coronacrisis

nieuws

Foto Andor Heij. Bus Qbuzz

Er gaan banen verdwijnen bij Qbuzz dat het busvervoer in Groningen en Drenthe verzorgd. Dat heeft directeur Gerrit Spijksma in een videoboodschap laten weten. Hoeveel banen verdwijnen is nog onduidelijk



Door de coronacrisis stapten veel minder mensen in het openbaar vervoer en de verwachting is dat dit zo zal blijven. Momenteel krijgen de vervoerders nog steun van de overheid om de huidige dienstregeling te handhaven, maar dat houdt een keer op.

“Minder vraag naar openbaar vervoer betekent dat er minder mensen en bussen nodig zijn om het OV mogelijk te maken”, aldus Spijksma. “Dat er iets moet gebeuren is niet leuk, maar wel noodzakelijk. We zullen er alles aan doen om zo veel mogelijk banen te behouden”. In september gaat Qbuzz op diverse plekken voorlichtingsavonden houden voor het personeel.

De vakbond CNV Vakmensen maakt zich zorgen en roept de provincies als opdrachtgevers voor het OV op, om in te grijpen. “Niemand zit te wachten op faillissementen en een haperende dienstregeling”, aldus Job Marskamp van CNV Vakmensen. “De provincies zullen in deze crisistijd duidelijkheid moeten geven aan de vervoersbedrijven, zodat ze voldoende perspectief hebben om ook op langere termijn de dienstregeling goed uit te kunnen voeren. Dat is in het belang van iedereen, zowel reizigers als werknemers.”