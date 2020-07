nieuws

Foto: Martin Nuver - 112Groningen.nl

Op de kruising van de Zonnelaan en de Venuslaan in Groningen is maandagmiddag een man in een scootmobiel aangereden door een automobiliste.

Hoewel de man bij de aanrijding hard ten val kwam, waren zijn verwondingen niet dermate ernstig dat hij met de toegesnelde ambulance mee moest naar een ziekenhuis.

De politie zette het ongeval op papier. Beide voertuigen raakten licht beschadigd door het ongeval.