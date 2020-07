Automobilist rijdt met 200 kilometer per uur over A7

nieuws

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

Een automobilist is maandagavond zijn rijbewijs kwijt geraakt bij een snelheidscontrole op de A7 nabij Groningen. Dat laat de politie weten.

De agenten voerden een zogeheten lasergun-controle uit. Op een gegeven moment kregen ze een auto in het vizier die met 197 kilometer per uur voorbij scheurde. De politiemensen zijn daarop achter de bestuurder aangegaan en hebben hem langs de kant weten te zetten. Op de A7 geldt in de avonduren een maximum snelheid van 130 kilometer per uur. Na correctie werd geconstateerd dat het om een snelheidsoverschrijding van zestig kilometer per uur ging. Hierop werd het rijbewijs van de man ingenomen.

Voor de overtreding krijgt de bestuurder daarnaast een bekeuring.