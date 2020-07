Automobilist rijdt door na aanrijding met hond

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

Bij een verkeersongeluk woensdagmiddag op de Venuslaan in de wijk Paddepoel heeft een automobilist een hond aangereden. Dat meldt Patrick Wind van de incidentenwebsite 112groningen.nl.

De aanrijding vond plaats rond het middaguur ter hoogte van de Venusflat. “De hond werd aangereden door een zwarte Volkswagen Polo”, vertelt Wind. “De bestuurder is even gestopt maar is daarna doorgereden.” Verdere details over de auto zijn niet bekend. “Omstanders hebben de Dierenambulance ingeschakeld. Medewerkers van de ambulance waren binnen een paar minuten ter plaatse. In de loop van de middag hebben ze mij laten weten dat het naar omstandigheden goed gaat met de hond.”

Volgens de incidentfotograaf is ook de politie ingeschakeld. Mensen die meer informatie hebben over de aanrijding kunnen zich melden bij de politie op telefoonnummer 0900 88 44.