Automobilist bekneld bij ernstig verkeersongeluk in Eelde

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Bij een ernstig verkeersongeluk op de burgemeester J.G. Legroweg in Eelde, nabij het vliegveld, is vrijdagavond een automobilist bekneld komen te zitten in zijn voertuig. Dat meldt Rick ten Cate van de incidentenwebsite tencatefotografie.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 21.10 uur. “Het gaat om een eenzijdig verkeersongeluk”, vertelt Ten Cate. “De auto is door onbekende oorzaak op zijn kant beland. De bestuurder is daarbij bekneld komen te zitten.” De hulpdiensten rukten massaal uit. “Het MMT, het Mobiel Medisch Team, is ter plaatse. Zij ondersteunden de verpleegkundigen van een ambulance. De politie heeft de weg afgesloten en de brandweer van Eelde is ter plaatse. De brandweerlieden proberen met redgereedschappen de bestuurder uit zijn benarde positie te bevrijden.”

Rond 21.50 uur lukte het de hulpdiensten om de bestuurder te bevrijden.

Later meer.