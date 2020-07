Auto rijdt het water in aan Schuitendiep, twee personen halen nat pak

nieuws

Foto: Martin Nuver - 112groningen.nl

Een hybride-personenauto is in de nacht van zondag op maandag te water geraakt aan het Schuitendiep. Dat meldt Rick ten Cate van de incidentenwebsite tencatefotografie.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 00.10 uur. “De auto ligt in het water”, meldt Ten Cate rond 00.30 uur. “De achterlichten zijn duidelijk zichtbaar in het water.” Hulpdiensten rukten massaal uit. “Er staan hier twee ambulances en ook het Mobiel Medisch Team is aanwezig. De brandweer is ter plaatse met de grote hulpverleningswagen en een boot. De politie heeft de weg afgesloten.”

Volgens Martin Nuver van 112groningen.nl hebben twee personen een nat pak gehaald. “Toen de brandweer ter plaatse kwam stonden er twee personen met een nat pak op de kant. Zij zijn waarschijnlijk met hulp van omstanders uit het water gehaald. Het duo is in een ambulance nagekeken en daarna door de politie meegenomen voor een warme douche.”

De hulpverleningswagen van de brandweer heeft de auto rond 00.45 uur uit het water getakeld. “Ze hebben het voertuig daarna onderzocht en er bleek niemand meer in te zitten”, vertelt Ten Cate. “Duikers hebben daarna nog een aantal zoekslagen in het water gemaakt waarbij wat persoonlijke bezettingen veilig werden gesteld.” Volgens Nuver gaat het om een hybride-voertuig. “Het is half elektrisch en half op brandstof. Een bergingsbedrijf heeft het voertuig geborgen.” De politie doet onderzoek naar de precieze toedracht.

Vanwege het ongeluk was het Schuitendiep aan weerszijden van het water afgesloten voor het verkeer. Rond 01.30 uur werd de afzetting opgeheven.