Auto in Noorderplantsoen ook betrokken bij aanrijding Hoogezand

nieuws

Foto 112groningen.nl

De drie jonge vrouwen die vorige week woensdag werden aangehouden omdat ze met hun auto door het Noorderplantsoen reden, reden twee dagen daarvoor in Hoogezand een fietsende jongen van 11 jaar aan, en gingen er vervolgens vandoor. Dat meldt stadsblog Sikkom.

Het drietal had vóór het ongeval in hun auto aan ballonnen met lachgas gelurkt. De video die ze daarvan maakten deelden ze op Snapchat. In de auto bevond zich een tank met lachgas. De aangereden jongen raakte lichtgewond, maar zijn fiets werd flink beschadigd.

Volgens Sikkom blijkt uit verklaringen van diverse getuigen dat de vrouwen soms met hun auto op opvallende manier door Hoogezand en Groningen rijden. Dat zou slingerend en schreeuwend gaan, en zonder zich aan de verkeersregels te houden. De bestuurster wordt beschuldigd van het verlaten van de plaats van een ongeval.