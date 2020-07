Auto botst frontaal op lantaarnpaal

nieuws

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Bij een verkeersongeluk zondagochtend op de Bornholmstraat is een personenauto frontaal op een lantaarnpaal gebotst. Dat meldt Patrick Wind van de incidentenwebsite 112groningen.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 09.55 uur ter hoogte van de rotonde met de Bergenweg. “Hoe het heeft kunnen gebeuren is onbekend”, vertelt Wind. “De auto is op de lantaarnpaal gebotst en daarbij is er veel schade ontstaan aan de auto.” Hulpdiensten waren snel ter plaatse. “Een verpleegkundige van de ambulancemotor heeft de bestuurder nagekeken, maar deze hoefde niet mee naar het ziekenhuis.”

De auto is door een bergingsbedrijf weggesleept.