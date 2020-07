Auto belandt in sloot, inzittende gewond

nieuws

Foto: 112groningen.nl

Bij een verkeersongeluk maandagavond bij Garmerwolde is een inzittende van een personenauto gewond geraakt. Dat meldt de incidentenwebsite 112groningen.nl.

Het eenzijdige ongeluk gebeurde rond 19.15 uur op de N360. Door nog onbekende oorzaak belandde een auto in een naastgelegen sloot. Diverse hulpdiensten waaronder de politie en een ambulance werden opgeroepen. Ook de Stadse brandweer schoot te hulp omdat de bestuurder mogelijk bekneld was komen te zitten in het voertuig. Al snel bleek dat niet het geval te zijn. De brandweer keerde daarop weer terug. Ambulanceverpleegkundigen hebben het slachtoffer behandeld in de ziekenauto.

De politie doet onderzoek naar de precieze toedracht. Een bergingsbedrijf heeft de auto uit de sloot getakeld en afgevoerd.