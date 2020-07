Arjen Robben nu ook op het veld in training bij FC Groningen

sport

Foto: FC Groningen via Twitter (@fcgroningen)

Aanvaller Arjen Robben trainde maandag mee op het veld bij FC Groningen.

De 36-jarige oud international zou vorige week al mee doen, maar hij had een lichte blessure opgelopen. Robben was met zijn voet in het gras blijven hangen. Voor alle zekerheid trainde hij daarom alleen binnen in het topsportzorgcentrum.

Robben maakt na een jaar afwezigheid op de voetbalvelden zijn rentree bij FC Groningen.

Zaterdag speelt FC Groningen de eerste oefenwedstrijd. De tegenstander in de Euroborg is Heracles uit Almelo.