Aquariden en Cassiopeïden als opwarmertje naar vallende sterren spektakel

nieuws

Liefhebbers van vallende sterren kunnen de komende weken te kust en te keur. Vanaf 12 augustus trekt de Perseïdem-zwerm voorbij. De komende week krijgen we alvast te maken met een opwarmertje.

De komende dagen is er namelijk dankzij de passage van de Aquariden en Cassiopeïden-zwerm kans op vallende sterren. De beste nachten om deze sterren te spotten zijn dinsdag op woensdag én woensdag op donderdag. Uiteraard moet het dan wel helder zijn. Zoals het er nu uitziet wisselen heldere en bewolkte perioden elkaar af. Het aantal vallende sterren per uur tijdens de passage van de Aquariden en de Cassiopeïden wordt geschat op twintig. Om ze te kunnen spotten kun je het beste in een donkere omgeving bevinden waar geen kunstlicht aanwezig is. Ook helder maanlicht kan een spelbreker zijn. Helaas is de maan de komende nachten vrij helder, hoewel deze op beide nachten tussen 01.00 en 02.00 uur onder gaat. Vanaf dit tijdstip zijn de meteoren dan het beste te zien.

Wil je heel veel vallende sterren zien dan moet je wachten tot 12 augustus als tijdens het hoogtepunt van de Perseïden dubbel zoveel vallende sterren te zien zullen zijn. Dan kunnen er namelijk veertig tot vijftig meteoren per uur waargenomen worden.

Meer informatie over de Aquariden en Cassiopeïden is te vinden op deze website.