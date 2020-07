Annemarie Hannink nieuw bestuurslid Hanzehogeschool

nieuws

Groningen, 08-07-2020, Annemarie Hannink , Hanzehogeschool

Annemarie Hannink is per 1 september door de Raad van Toezicht benoemd tot lid van het College van Bestuur van de Hanzehogeschool Groningen, als opvolger van Rob Verhofstad.

Annemarie Hannink is sinds vijf jaar verbonden aan de Hanzehogeschool als dean van de Academie voor Verpleegkunde. Afgelopen jaar was ze onder meer waarnemend directeur van Stafbureau Onderwijs en Onderzoek. Hannink was eerder werkzaam als bedrijfskundig manager bij het Medisch Spectrum Twente en manager bij de Isalaklinieken.

De Raad van Toezicht ziet haar als een zeer geschikte, bevlogen bestuurder die de Hanzehogeschool in haar ambities verder kan brengen”, aldus Dina Boonstra, voorzitter van de Raad van Toezicht. Het College van Bestuur bestaat per september uit Henk Pijlman (voorzitter), Petra Smeets en Annemarie Hannink.