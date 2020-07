André Postema wordt bestuursvoorzitter Martini Ziekenhuis

nieuws

Foto: Lex Draijer (Partij van de Arbeid) via Wikimedia Commons (CC 2.0)

Drs. André Postema wordt per 1 november 2020 de nieuwe voorzitter van de Raad van Bestuur van het Martini Ziekenhuis. Dat maakte het ziekenhuis vrijdagochtend bekend. Postema volgt Hans Feenstra op, die in november met pensioen gaat.



“Ik ken het Martini Ziekenhuis natuurlijk van een aantal jaren geleden”, zo vertelt een blije André Postema. “In de afgelopen jaren heeft het ziekenhuis een duidelijke koers gevaren als topklinisch opleidingsziekenhuis. ‘Samen voor de beste zorg’, het motto van het Martini Ziekenhuis, spreekt mij bijzonder aan. Ik wil mij dan ook graag inzetten om samen met alle zorgprofessionals in het ziekenhuis en onze partners in de regio hierin de volgende stappen te zetten.”

Postema maakte van 2002 tot 2006 als PvdA-fractievoorzitter deel uit van de gemeenteraad van Maastricht. Van 7 juni 2011 tot 11 juni 2019 was hij voor deze partij lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal. Van 8 tot 13 februari 2018 was hij voor de PvdA, na het aftreden van Marleen Barth, waarnemend fractievoorzitter in de Eerste Kamer. Op 13 februari 2018 werd hij gekozen als fractievoorzitter. Hij stapte op, na problemen met eindexamens bij het VMBO Maastricht.

André Postema volgt Hans Feenstra op die in november met pensioen gaat. “We zijn Hans zeer erkentelijk voor zijn grote betrokkenheid en jarenlange inzet voor het ziekenhuis”, zo schrijft het Martini Ziekenhuis over Feenstra. “Hans Feenstra gaf de afgelopen 11 jaar medesturing aan het Martini Ziekenhuis. In die periode heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van het Martini Ziekenhuis tot een stabiel topklinisch en opleidingsziekenhuis met een belangrijke regiofunctie.”